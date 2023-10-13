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Закон, порядок, государство

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В МВД по Удмуртской Республике подвели итоги оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023»

По итогам двух этапов операции сотрудниками полиции на территории Удмуртской Республики выявлено 241 нарушение миграционного законодательства, из них: - 105 нарушений правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда (в отношении иностранных граждан); - 19 нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности (в отношении иностранных граждан); - 91 нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан (в отношении принимающей стороны иностранных граждан), - 26 нарушений, связанных с незаконным привлечением к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина (в отношении работодателей, заказчиков работ (услуг).

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