Чем наклейка обоев лучше покраски?Хочешь не хочешь, а обновлять стены в квартире приходится довольно часто: там ребёнок оставил результаты своего творчества, там – любимый пёсик испортил отделку, да и взрослые сами волей-неволей иногда её пачкают.