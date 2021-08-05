stroimdom21

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  • Виктор Шиховцев
    Всем хороша древесина, но все покрытия недолговечны. Готовьтесь красить регулярно тем или иным составом или краской. ...Отделка фасада до...

Чем наклейка обоев лучше покраски?

Чем наклейка обоев лучше покраски?

Чем наклейка обоев лучше покраски?Хочешь не хочешь, а обновлять стены в квартире приходится довольно часто: там ребёнок оставил результаты своего творчества, там – любимый пёсик испортил отделку, да и взрослые сами волей-неволей иногда её пачкают.

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