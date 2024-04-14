Невестку свекровь отправила на аборт: «Второго ребенка вы не потянете!», а дочери носит в больницу передачи: та на сохранение попала, третьего ждет— Да у нас с мужем просто какая-то черная полоса была три года назад, – вздыхает тридцатитрехлетняя Ксения.
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