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Гражданочка

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Невестку свекровь отправила на аборт: «Второго ребенка вы не потянете!», а дочери носит в больницу передачи: та на сохранение попала, третьего ждет

Невестку свекровь отправила на аборт: «Второго ребенка вы не потянете!», а дочери носит в больницу передачи: та на сохранение попала, третьего ждет

Невестку свекровь отправила на аборт: «Второго ребенка вы не потянете!», а дочери носит в больницу передачи: та на сохранение попала, третьего ждет— Да у нас с мужем просто какая-то черная полоса была три года назад, – вздыхает тридцатитрехлетняя Ксения.

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