Невестку свекровь отправила на аборт: «Второго ребенка вы не потянете!», а дочери носит в больницу передачи: та на сохранение попала, третьего ждет— Да у нас с мужем просто какая-то черная полоса была три года назад, – вздыхает тридцатитрехлетняя Ксения.