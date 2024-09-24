Неизвестные отравили собак Дарьи Донцовой

Писательница Дарья Донцова сообщила о гибели своей собаки Мулечки - породы мопс. Автор детективов рассказала в соцсетях, что ранее получала угрозы в свой адрес, в адрес детей и внуков, живущих у Донцовой собак и кошек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии