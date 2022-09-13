Минобороны РФ показало работу расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Минобороны России во вторник, 13 сентября, опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» второго армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в зоне специальной военной операции.
Минобороны России во вторник, 13 сентября, опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» второго армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в зоне специальной военной операции.
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