ИЗВЕСТИЯ iz

6 583 подписчика

Минобороны РФ показало работу расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу расчетов гаубиц «Гиацинт-Б» в зоне СВО

Минобороны России во вторник, 13 сентября, опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» второго армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в зоне специальной военной операции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх