10 правил жизни девушек в цыганском таборе

Хоть мы частенько сталкиваемся с цыганами в повседневной жизни, знаем мы о них не так много. Этот народ до сих пор живет по законам, сложившимся много веков назад, а их женщины, хоть и выглядят довольно раскрепощенно, не имеют в таборе практически никаких прав.