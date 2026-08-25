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Космонавты будут искать новые утечки воздуха на МКС

Космонавты будут искать новые утечки воздуха на МКС

Роскосмос усилит контроль герметичности МК Российские космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов во время будущей экспедиции на Международную космическую станцию будут еженедельно проверять её российский сегмент на возможные утечки воздуха и дефекты корпуса.

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