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Регионы России

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Моноблок «Гигант-727» включён в Реестр российской промышленной продукции

Моноблок «Гигант-727» включён в Реестр российской промышленной продукции

Российская компания «Гигант — Комплексные системы» объявила о включении своего обновлённого моноблока «Гигант-727» в Реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг РФ).

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