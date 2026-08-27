Моноблок «Гигант-727» включён в Реестр российской промышленной продукции

Российская компания «Гигант — Комплексные системы» объявила о включении своего обновлённого моноблока «Гигант-727» в Реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии