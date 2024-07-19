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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили склад с БПЛА и точку взлета дронов ВСУ в зоне СВО

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили склад с БПЛА и точку взлета дронов ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты гаубиц Д-30 артподразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированный склад с беспилотниками и точку взлета дронов военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне проведения спецоперации РФ.

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