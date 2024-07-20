16-летнюю рязанку задержали за работу на телефонных мошенников

В ведомство обратилась 76-летняя жительница Касимова и сообщила, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что ее племянница виновна в ДТП с пострадавшими.
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