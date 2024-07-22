Российский пловец показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Российский пловец Евгений Сомов в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показал аккредитацию, выданную ему для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве нейтрального атлета.