Актеры — заложники одной роли

ЛИНДА ХЭМИЛТОН — САРА КОННОРЛинда прославилась благодаря «Терминатору» и до сих пор не может «выйти из образа» Сары Коннор — девушки, которая по неизвестным причинам стала целью киборга-убийцы из будущего в первой части легендарного боевика.