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Актеры — заложники одной роли

Актеры — заложники одной роли

ЛИНДА ХЭМИЛТОН — САРА КОННОРЛинда прославилась благодаря «Терминатору» и до сих пор не может «выйти из образа» Сары Коннор — девушки, которая по неизвестным причинам стала целью киборга-убийцы из будущего в первой части легендарного боевика.

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