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Удушение американской дипломатии: FP о решении Москвы выслать дипломатов США из страны

Удушение американской дипломатии: FP о решении Москвы выслать дипломатов США из страны

Материал представлен в пересказе ИноТВ   Решение России выслать ряд американских дипломатов из страны к концу января — это «неспешное удушение» дипломатии США, которое станет очередным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона, пишет Foreign Policy.

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