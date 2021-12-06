Удушение американской дипломатии: FP о решении Москвы выслать дипломатов США из страны

Материал представлен в пересказе ИноТВ Решение России выслать ряд американских дипломатов из страны к концу января — это «неспешное удушение» дипломатии США, которое станет очередным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона, пишет Foreign Policy.
Материал представлен в пересказе ИноТВ Решение России выслать ряд американских дипломатов из страны к концу января — это «неспешное удушение» дипломатии США, которое станет очередным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона, пишет Foreign Policy.
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