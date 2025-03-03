В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония премии «Оскар». «Анора» была признана лучшим фильмом, сыгравший в нем российский актер Юра Борисов свою награду все-таки не получил.
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В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония премии «Оскар». «Анора» была признана лучшим фильмом, сыгравший в нем российский актер Юра Борисов свою награду все-таки не получил.
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