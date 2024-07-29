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Лесные пожары в Бурятии: новые данные по состоянию на 29 июля

Лесные пожары в Бурятии: новые данные по состоянию на 29 июля

За минувшие сутки в Республике Бурятия продолжалась борьба с лесными пожарами. По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, на утро 29 июля в республике действует 21 лесной пожар на площади около 15 тысяч 808 гектаров.

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