Лесные пожары в Бурятии: новые данные по состоянию на 29 июля

За минувшие сутки в Республике Бурятия продолжалась борьба с лесными пожарами. По данным Республиканского агентства лесного хозяйства, на утро 29 июля в республике действует 21 лесной пожар на площади около 15 тысяч 808 гектаров.
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