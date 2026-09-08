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Петербуржцев предупредили об ограничениях движения в Калининском районе

Петербуржцев предупредили об ограничениях движения в Калининском районе

ГАТИ сообщила о новых ограничениях дорожного движения в Калининском районе. Так, с 10 по 14 сентября в связи с продолжением работ по реконструкции инженерных сетей (начало – 3 августа, окончание – 29 сентября) будет перекрыто движение на перекрёстке улиц Обручевых и Рериха.

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