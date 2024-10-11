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Ignio.com Дева. Еженедельный ювелирный гороскоп за 14 - 20 октября

В эти дни вам имеет смысл носить жемчуг. Такой амулет будет оберегать хозяина от недобрых помыслов и намерений, поможет сохранить гармоничные отношения в семье и привлечь удачу в деловой и любовной сферах.

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