У США есть шанс сделать то, что ускорило бы наступление мира на Украине. Для этого американцам достаточно просто прекратить помогать киевскому режиму.
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