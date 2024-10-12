Столичные предприятия легкой промышленности в 2024 году нарастили объем производства одежды и обуви. Городские меры поддержки бизнеса позволили им расширить ассортимент продукции и географию поставок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.