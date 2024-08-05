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Профессор Сафонов назвал четыре способа борьбы с кадровым кризисом в России

Профессор Сафонов назвал четыре способа борьбы с кадровым кризисом в России

Государство может помочь экономике утолить кадровый голод, если продолжит повышать МРОТ темпами более высокими, чем темпы инфляции, считает профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

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