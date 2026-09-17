То что происходит на Украине могло произойти в Белоруссии в 2020 году

То что происходит на Украине могло произойти в Белоруссии в 2020 годуБатька Лукашенко сообщил, что происходящее на Украине пытались в 2020 году осуществить в Белоруссии.
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