Washington Post: ПО, предназначенное для слежки за террористами, использовалось против журналистов и оппозиционеров

Программы израильской фирмы NSO Group, которые используют спецслужбы для слежки за террористами и другими преступниками, применялись для шпионажа за активистами, журналистами и оппозиционерами во всем мире.
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