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Кузьменко забил гол в овертайме и стал 1-й звездой матча с «Сан-Хосе», набрав 1+1. У него 21 очко в 21 игре

Кузьменко забил гол в овертайме и стал 1-й звездой матча с «Сан-Хосе», набрав 1+1. У него 21 очко в 21 игре

Андрей Кузьменко забил победный гол в овертайме матча с «Сан-Хосе» и стал 1-й звездой. Форвард «Ванкувера» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:3 ОТ).

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