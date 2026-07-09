Первые и последние роли актеров из фильма «Гений»: как начинался и где завершился их творческий путь

Криминальная комедия «Гений», снятая на закате советской эпохи, мгновенно завоевала любовь зрителей. История об изобретателе Сергее Ненашеве, вставшем на путь махинаций, собрала на экране выдающийся актерский состав.
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