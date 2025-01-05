Балетный хулиган: поклонники Полунина не знают, как относиться к его постам в соцсетях

Что происходит со звездой балета Сергеем Полуниным? Что за пространные и более чем странные заявления он делает у себя в Телеграм-канале? Уедет или не уедет танцовщик из России — задаются вопросом те, кто не слишком хорошо знаком с биографией этого артиста….
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