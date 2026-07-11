Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 274 подписчика

На Западе заявили о неспособности армии НАТО противостоять российским войскам

На Западе заявили о неспособности армии НАТО противостоять российским войскам

Cтраны НАТО не сумели создать армию, способную противостоять российским войскам, из-за участия в украинском конфликте, пишет Daily Telegraph (DT).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
александр бажан
Зачем НОТА отслеживать передвижение Российских войск-если у нас продажных тварей и воров очень много
Ответить
4 н.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Чего лукавить! Именно страны, входящие в НАТО, реальные зачинщики этого прокси-конфликта. И ведь как старались, этого у них не отнять! Обвиняя Россию в агрессии - сами же эту агрессию организовали: сначала в экономическом формате, а затем перешли в формат по горячее... А Россия, когда начинает на такое отвечать, конечно расходует свои силы, но и становится более боеспособной, и причём так было всегда - достаточно вспомнить/заглянуть  в историю. Только на западе не склонны вспоминать уроки истории...  просто полагают: а вдруг на этот-то раз точно повезёт? Не-а, не повезёт...
Ответить
4 н.