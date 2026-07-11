На Западе заявили о неспособности армии НАТО противостоять российским войскам

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Чего лукавить! Именно страны, входящие в НАТО, реальные зачинщики этого прокси-конфликта. И ведь как старались, этого у них не отнять! Обвиняя Россию в агрессии - сами же эту агрессию организовали: сначала в экономическом формате, а затем перешли в формат по горячее... А Россия, когда начинает на такое отвечать, конечно расходует свои силы, но и становится более боеспособной, и причём так было всегда - достаточно вспомнить/заглянуть в историю. Только на западе не склонны вспоминать уроки истории... просто полагают: а вдруг на этот-то раз точно повезёт? Не-а, не повезёт...