"НАСТОЯЩИЙ АРТИСТ" - 17 АВГУСТА, ЦДКЖ, 19.00Большой музыкально-комедийный проект.В концерте участвуют:Сергей Шакуров, Игорь Скляр, Валерий Баринов, Станислав Садальский, Аристарх Ливанов, Елена Воробей, Светлана Тома, Ирина Лачина, Олег Акулич и Сергей ДороговПродолжительность: 2,5 часаБилеты по ссылке: https://www.
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