Science Daily: исследователи обнаружили в нервных клетках защищающий от болезней белковый каркас

Ученые обнаружили в нервных клетках белковый каркас, который может защищать их от болезней. Каркас расположен под мембраной нейронов и контролирует поступление веществ в клетки, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Science Daily.
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