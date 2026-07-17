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Science Daily: исследователи обнаружили в нервных клетках защищающий от болезней белковый каркас

Science Daily: исследователи обнаружили в нервных клетках защищающий от болезней белковый каркас

Ученые обнаружили в нервных клетках белковый каркас, который может защищать их от болезней. Каркас расположен под мембраной нейронов и контролирует поступление веществ в клетки, сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Science Daily.

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