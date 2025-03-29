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РИА Новости: под Каменкой дрон спас десантников, "пролетая сквозь стены"

РИА Новости: под Каменкой дрон спас десантников, "пролетая сквозь стены"

Группа ВСУ под Каменкой была вынуждена бежать после того, как операторы беспилотников центра специальных операций "Барс-Сармат" с помощью БПЛА выбили их из зданий, в которых они оказывали упорное сопротивление.

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