РИА Новости: под Каменкой дрон спас десантников, "пролетая сквозь стены"

Группа ВСУ под Каменкой была вынуждена бежать после того, как операторы беспилотников центра специальных операций "Барс-Сармат" с помощью БПЛА выбили их из зданий, в которых они оказывали упорное сопротивление.
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