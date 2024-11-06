Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 014 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Пусть развлекаются.Зачем кошки сбрас...
  • Элеонора Коган
    Пусть творят, что хотят, лишь бы были здоровы.Зачем кошки сбрас...
  • ММ
    Женщина рожает девятого ребенка. Акушерка, принимая роды, говорит:"Ну, что, через годик снова к нам?" Женщина:"Э-э, н...Россиянка родила ...

Почему поколение мужчин 40+ считает, что женщины им что-то должны?

Почему поколение мужчин 40+ считает, что женщины им что-то должны?

Здравствуйте, Морена. Мне 44 года, давно в разводе. Растила дочь, много работала, отношения не строила, так как была «с прицепом», жила с дочерью в маленьком провинциальном городке и мечтала переехать в областной центр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх