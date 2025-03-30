ВС России ударили по украинскому ПВД в районе села Шебельково в ДНР

Удар нанесли российские войска по пункту временной дислокации (ПВД) войск киевского режима в районе села Шебельково в ДНР, заявил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев, 30 марта передает РИА Новости.
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