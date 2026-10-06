В вечернее время хлеб, соль и средства не выносили за порог: чего же страшились наши праотцы после захода солнца

Закат и восход с старых времен воспринимаются как особенные моменты времени. Для этих «волшебных» периодов народная идея сделала целый канон того, что можно, а что недозволено создавать.
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