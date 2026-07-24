Астрофизик Чумаков: солнечное затмение 12 августа продлится не более двух минут

Полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, будет продолжаться не дольше двух минут. Об этом газете "Известия" сообщили почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков и участник Клуба астрономов‑любителей им.
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