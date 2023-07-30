Как изменилась тактика применения танков со времен Курской битвы

Фото: Виктор Антонюк/РИА НовостиТекст: Андрей Резчиков Российским танкам предстоит показать свои возможности по мере развития СВО В России отмечается 80-летняя годовщина начала битвы на Курской дуге, которая знаменита своими танковыми сражениями.
Фото: Виктор Антонюк/РИА НовостиТекст: Андрей Резчиков Российским танкам предстоит показать свои возможности по мере развития СВО В России отмечается 80-летняя годовщина начала битвы на Курской дуге, которая знаменита своими танковыми сражениями.
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