БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как изменилась тактика применения танков со времен Курской битвы

Как изменилась тактика применения танков со времен Курской битвы

Фото: Виктор Антонюк/РИА НовостиТекст: Андрей Резчиков Российским танкам предстоит показать свои возможности по мере развития СВО В России отмечается 80-летняя годовщина начала битвы на Курской дуге, которая знаменита своими танковыми сражениями.

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