На этом фоне Марочко заявил о росте числа наемников ВСУ из Грузии и Польши. Арестович* предрек Украине ужасную судьбу По мнению экс-советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, Украина потеряла достоинство и движется в сторону катастрофы.