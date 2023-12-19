На этом фоне Марочко заявил о росте числа наемников ВСУ из Грузии и Польши. Арестович* предрек Украине ужасную судьбу По мнению экс-советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича*, Украина потеряла достоинство и движется в сторону катастрофы.
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