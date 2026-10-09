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Дробыш назвал кандидатов на выступление на «Интервидении» от России

Музыканты Ваня Дмитриенко, Марфа Николаева, Филипп Киркоров, Валерия и Полина Гагарина могли бы представить РФ на конкурсе «Интервидение».

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