СВР: от кабмина Пашиняна требуют сократить связи с РФ ради евроинтеграции

Евросоюз требует от властей Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях экономики, разорвать гуманитарные связи с Россией и ограничить деятельность политических оппонентов, выступающих против такого курса.
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