В Оренбургской области сотрудники полиции спасли рыбака, провалившегося под лёд

В Оренбургской области сотрудники полиции спасли рыбака, провалившегося под лёд

В посёлке Светлом участковый уполномоченный полиции отделения полиции МО МВД России «Ясненский» Максим Дунаевский в вечернее время, находясь на дежурстве, приехал на АЗС, чтобы заправить служебный автомобиль.

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