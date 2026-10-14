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Царьград

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Кассис приедет в Армению 15 октября для переговоров с Мирзояном

Кассис приедет в Армению 15 октября для переговоров с Мирзояном

Иньяцио Кассис, совмещающий посты действующего председателя ОБСЕ и вице-президента Швейцарии, 15 октября проведет переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

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