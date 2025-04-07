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Царьград

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Полный конец света начнётся, если Трамп не одумается. Путин предупредил

Полный конец света начнётся, если Трамп не одумается. Путин предупредил

Эскалация на Ближнем Востоке продолжает увеличиваться стремительными темпами, впервые за десятилетия, хотя локальные военные конфликты в регионе практически ни разу и не останавливались.

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