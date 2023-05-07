Сегодня отмечают День радио

Сегодня, 7 мая, во многих странах мира отмечают День радио. Эта дата была выбрана не случайно: именно 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов продемонстрировал первый в мире радиоприемник – устройство, во многом изменившее жизнь человечества.