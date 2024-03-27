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Петербургский дневник

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Василий Колташов: «Государство справедливо предъявляет новые требования к владельцам предприятий ОПК»

Василий Колташов: «Государство справедливо предъявляет новые требования к владельцам предприятий ОПК»

Эксперт – о возможном расширении деприватизации в РФ Прокуроры через суд вернули на баланс государства предприятия ВПК стоимостью в 333 млрд рублей, чьи собственники их «уничтожали и наносили ущерб обороноспособности страны».

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