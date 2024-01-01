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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осинькин о правилах для игроков «Крыльев» на праздники: «Можем допустить перевес на 1-2 килограмма, за большее штрафуем. Непрофессионализм сейчас у футболистов не в почете»

Осинькин о правилах для игроков «Крыльев» на праздники: «Можем допустить перевес на 1-2 килограмма, за большее штрафуем. Непрофессионализм сейчас у футболистов не в почете»

«Если мы давали какие-то рекомендации, то на весь отпуск. Футболисты понимают, что есть упражнения, которые надо сделать.

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