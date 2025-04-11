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Китай

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Китай призывает к справедливому диалогу для урегулирования торговых споров с США

Пекин, 10 апреля /Синьхуа/ -- Давление и угрозы со стороны США не урегулируют торовые споры между Китаем и США, заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь, призвав к возвращению в русло справедливого диалога.

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