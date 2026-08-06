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СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

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В ЦМД «Северный» стартовала программа по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья

В центре московского долголетия «Северный» по адресу: Дмитровское шоссе, дом 169В, 4-й этаж, начались занятия по уникальной программе, разработанной Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России.

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