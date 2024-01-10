В ожидании апокалипсиса. Как вести себя во время урагана, чтобы выжить?

В МЧС рассказали, как подготовиться к приближающему урагану, и что делать, если он застал вас на улице Ураган, во время которого в Алтайском крае ветер может усилиться до опасных значений – 33 метра в секунду, ожидается в регионе вечером 10 и ночью 11 января.