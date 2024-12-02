Храм на Берёзовой аллее достроят в 2025 году

Советник Патриарха по вопросам строительства Владимир Ресин провёл совещание, на котором обсуждался ход программы Правительства Москвы и Московской Патриархии по строительству православных храмов в Северо-Восточном округе.
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