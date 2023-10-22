За сентябрь 2023 года цены производителей в Германии упали почти на 15%

Немецкое управление статистики Destatis сообщило, что за сентябрь 2023 года цены немецких производителей рухнули на 14,7% год к году и на данный момент это самое сильное падение за всю историю наблюдений с 1949 года.
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