«Хезболла» нанесла удар по командному пункту МОССАД у Тель-Авива

Ливанское шиитское движение «Хезболла« заявило о запуске ракеты Qader-1 по командному пункту израильской разведки „МОССАД“ под Тель-Авивом, которое стоит за ликвидацией ряда лидеров движения и взрывами пейджеров в Ливане.
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