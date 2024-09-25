«Хезболла» нанесла удар по командному пункту МОССАД у Тель-Авива

Ливанское шиитское движение «Хезболла« заявило о запуске ракеты Qader-1 по командному пункту израильской разведки „МОССАД“ под Тель-Авивом, которое стоит за ликвидацией ряда лидеров движения и взрывами пейджеров в Ливане.