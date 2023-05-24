Военное обозрение

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ВС РФ уничтожили склад боеприпасов одной из бригад ВСУ на Лисичанском направлении

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов одной из бригад ВСУ на Лисичанском направлении

На Лисичанском направлении в результате действий Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов украинской армии.

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